Talentscouts suchen begabte Jugendliche für Hochschulen

Aachen. Im neuen Schuljahr gehen die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen wieder auf die Suche nach begabten Jugendlichen. Sogenannte Talentscouts besuchen dabei die Schulen, beraten Schüler und betreuen sie auf dem Weg zum Abitur oder bei der Studien- und Berufswahl.

Ziel des Programms ist nach Angaben der Landesregierung, vor allem Jugendliche aus bildungsferneren Familien zu einem Studium zu bewegen. Laut NRW-Kultusministerium entscheiden sich noch immer fast 80 Prozent der Kinder aus Akademikerfamilien für ein Studium. Bei Nicht-Akademikern sind es nur rund 20 Prozent.

„Wir bereiten gemeinsam mit den Jugendlichen ihre persönlichen Ziele vor und vermitteln gegebenenfalls an die Experten“, sagte Talentscout Yusuf Bayazit. „Wir gehen aber auch mit in Vorlesungen, beraten zur Bildungsfinanzierung oder helfen beim Bewerbungsschreiben. Wir nehmen die Schüler an die Hand.“

17 der 37 staatlichen Hochschulen in NRW nehmen an dem Talentscouting teil. Erstmals sind auch die Hochschulen in Aachen, Köln, Bielefeld, Düsseldorf und Wuppertal dabei. Das Projekt wurde 2015 von der früheren rot-grünen Landesregierung in Kooperation mit den Hochschulen ins Leben gerufen.

dpa/lnw