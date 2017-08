Tagebau Garzweiler: Gut 20 Menschen in Gewahrsam genommen

Aachen. Am Wochenende protestierten im rheinischen Revier Tausende für den Kohleausstieg. Auch am Montag gab es noch vereinzelte Aktionen.

Nach Protesten im rheinischen Revier für einen schnellen Kohle-Ausstieg hat es zum Wochenbeginn noch einmal einige vereinzelte Aktionen gegeben. Die Polizei nahm am Montagmorgen nach eigenen Angaben mehr als 20 Menschen in Gewahrsam. Unter anderem hatten sich sechs Demonstranten an ein Förderband gekettet. Weitere 16 Personen wurden in der Nähe eines Baggers aufgegriffen.

Am Samstag hatten sich rund 3000 Bürger an einer Menschenkette am Braunkohletagebau Hambach beteiligt. Etwa 1000 Kohle-Gegner versuchten, Gleise zu besetzen. Am Sonntag hatten einige Demonstranten sich an einem Förderband befestigt, andere kletterten auf einen Bagger. Sieben Beamte und eine Demonstrantin wurden bei den Protesten verletzt.

