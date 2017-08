München. Niklas Süle hat das erste Tor in der 55. Saison der Fußball-Bundesliga erzielt. Der Neuzugang des FC Bayern München traf am Abend für den deutschen Meister in der neunten Minute des Eröffnungsspiels gegen Bayer Leverkusen. Süle köpfte nach einer Freistoßvorlage des ebenfalls aus Hoffenheim nach München gewechselten Sebastian Rudy zum 1:0 ein. dpa