Streit vor Diskothek: 18-Jähriger droht mit Schusswaffe

Arnsberg. Bei einem Streit vor einer Diskothek in Arnsberg hat ein 18-Jähriger in der Nacht zu Sonntag einen anderen Besucher mit einer Schusswaffe bedroht. Mit den Worten „Ich schieß dir zwischen die Augen“ soll der junge Mann nach Polizeiangaben einem 25-Jährigen zunächst eine Schreckschusswaffe vorgehalten haben. Nach einem Platzverweis und einer Anzeige wegen Bedrohung verschwand er, kehrte aber später zu der Diskothek zurück - diesmal mit einem Messer bewaffnet und mit einer Sturmhaube maskiert. Erneut drohte er seinem Kontrahenten Gewalt an. Die Polizei nahm den 18-Jährigen in Gewahrsam und fertigte eine zweite Anzeige. Verletzt wurde niemand. dpa/lnw