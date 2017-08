Steffi Jones bleibt Bundestrainerin

Frankfurt/Main. Steffi Jones bleibt Trainerin der Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Der Vertrag der 44-Jährigen werde bis zur Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich verlängert, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Der Kontrakt enthalte zudem die Option auf eine weitere Verlängerung bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Bei der EM in den Niederlanden hatte das deutsche Team enttäuscht und war bereits im Viertelfinale ausgeschieden. dpa