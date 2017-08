Stebe erreicht zweite Runde bei US Open der Tennisprofis

New York. Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe steht erstmals seit fünf Jahren in der zweiten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Der 26-Jährige aus Vaihingen kam bei den US Open in New York mit einem 5:7, 6:3, 6:1, 6:1 gegen Nicolas Kicker aus Argentinien weiter. Der Qualifikant ist damit als sechster Deutscher bei den Herren in der zweiten Runde. Stebe trifft heute auf Damir Dzumhur aus Bosnien. Auch Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat die dritte Runde erreicht, als erste deutsche Tennisspielerin bei den US Open. Sie behauptete sich klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:1 gegen die Chinesin Saisai Zheng. dpa