Spektakuläre Sprünge

Mit viel Anlauf fahren sie eine Rampe hoch, oben in der Luft machen sie Drehungen und andere spektakuläre Tricks. Zu sehen gibt es die BMX-Fahrer und Skateboarder am kommenden Samstag, 5. August, im Postpark. BMX-Fahrräder sind spezielle Fahrräder, auf denen man solche Tricks machen kann. Skateboards sind ähnlich wie Longboards, nur kürzer. Jeder der möchte, kann am Samstag bei dem Wettbewerb mitmachen.

Die Teilnehmer treten gegeneinander an. Eine Jury bewertet dann die Tricks. Die Jury-Mitglieder gucken auch, ob die Fahrer viele Rampen hochgefahren sind. Für die besten sechs Fahrer gibt es am Ende Preise. Vor allem Sachen, um sein BMX-Rad besser zu machen (zum Beispiel neue Griffe oder Pedalen).

An dem Tag wird auch eine große Bühne aufgebaut. Dort darf jeder, der möchte, sein Talent zeigen. Es können Instrumente gespielt werden. Kinder, Jugendliche und Ältere können aber auch Gedichte aufsagen oder auch Witze erzählen. Die Offene Bühne startet um 14 Uhr und endet um 20 Uhr. Anschließend steht dort eine Band auf der Bühne. Um 20.30 Uhr spielt die Band „Oferta Especial“. Die Jungs kommen aus Madrid.