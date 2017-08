Speerwerfer Vetter im Finale - auf Anhieb 91,20 Meter

London. Speerwerfer Johannes Vetter steht zum zweiten Mal im Finale einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft.

Der 24 Jahre alte deutsche Meister überzeugte in London bereits in der Qualifikation mit einer starken Leistung: 91,20 Meter gleich im ersten Versuch - das dürfte im Finale am Samstag (21.15 Uhr MESZ) locker zu einer Medaille reichen. 83 Meter waren gefordert.

Vetter führt mit seinem deutschen Rekord von 94,44 Metern, den er am 11. Juli in Luzern aufstellte, auch die Saisonliste der weltbesten Speerwerfer an. In der zweiten Qualifikationsgruppe sind ab 21.35 Uhr auch Olympiasieger Thomas Röhler und Andreas Hofmann dabei.

dpa