Sicherheit für das Stadtfest

Wo sehr viele Menschen zusammen sind, kann es immer einmal passieren, dass einer von ihnen ganz schnell einen Arzt braucht. Für das große Stadtfest Anfang September machen sich die Organisatoren viele Gedanken darüber, wie sie eine bestmögliche Hilfe sicherstellen können. Unter anderem wird an mehreren Wegen in der Innenstadt das Parken verboten. Das ist wichtig, damit die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit ihren großen Fahrzeugen schnell herbeieilen können.

In den vergangenen Jahren kam es nämlich immer wieder vor, dass Autofahrer die Parkverbote nicht berücksichtigt haben. Sie dachten wohl, es sei nicht so schlimm, wenn sie ihr Auto trotzdem dort abstellen. Aber die Stadt ist dagegen vorgegangen. Über 20 Autos wurden im Vorjahr abgeschleppt, weil sie auf einem Rettungsweg standen. Auch für dieses Jahr kündigen die Veranstalter an, gnadenlos abschleppen zu lassen, wenn ein Auto in den Weg gestellt wird. Denn Sicherheit gehe über alles.

Vom 1. bis zum 3. September feiern die Unnaer ihr Stadtfest. Interessant für Kinder sind der Familientrödelmarkt am Sonntag, 3. September, und der Büchermarkt in der Bürgerhalle des Rathauses.