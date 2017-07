Seilbahn über dem Rhein - Mehr als 70 Insassen gerettet

Köln. Schock für mehr als 70 Fahrgäste bei der Seilbahnfahrt über dem reißenden Rhein. Eine der 32 Kabinen verkeilte sich am Nachmittag und machte damit eine Rückfahrt an den Drahtseilen unmöglich. Die Kölner Feuerwehr startete eine spektakuläre und in dem Ausmaß für sie noch nicht da gewesene Rettungsaktion. Da ein Großteil der Kabinen über dem Rhein festhing, mussten zahlreiche Fahrgäste aus großer Höhe auf ein Feuerwehrschiff abgeseilt werden. Andere wurden über Drehleitern vom Ufer oder der Zoobrücke aus der beängstigenden Lage gerettet. Die Rettungsaktion dauerte fünf Stunden. dpa