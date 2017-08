Sechsjährige bei Autounfall schwer verletzt

Oberhausen. Ein sechsjähriges Mädchen ist bei einem Autounfall in Oberhausen am Sonntagabend schwer verletzt worden. Das Kind sei plötzlich über die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Eine 61 Jahre alte Autofahrerin habe noch versucht zu bremsen, dennoch sei sie mit dem Mädchen zusammengestoßen. Die Sechsjährige wurde nach Angaben eines Polizeisprechers schwer verletzt und in Begleitung der Mutter mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. dpa/lnw