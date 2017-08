Sechs verletzte Kinder in Oberhausen: Bus kracht in Auto

Oberhausen. Beim Zusammenprall von einem Bus und einem Auto in Oberhausen sind acht Menschen leicht verletzt worden - darunter sechs Kinder. Der Bus krachte am Sonntagnachmittag an einem Stauende in den Pkw, wie die Polizei weiter mitteilte. Vier Kinder - ein, drei, fünf und sechs Jahre alt - wurden im Auto verletzt. Im Bus gab es ebenfalls vier Verletzte, unter ihnen zwei Kinder. Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Sechs von ihnen kamen ins Krankenhaus. dpa