Schwimmmeisterin rettet leblosen Zwölfjährigen

Coesfeld. Eine aufmerksame Schwimmmeisterin hat einem zwölfjährigen Jungen in Coesfeld das Leben gerettet. Nach Angaben der Polizei von Dienstag hatte die 25-Jährige den leblosen Körper am 1,80 Meter tiefen Beckenboden entdeckt. Die Frau sprang ins Wasser, holte den syrischen Flüchtlingsjungen an die Wasseroberfläche und belebte ihn erfolgreich. Dank der schnellen Reaktion der Frau geht die Polizei davon aus, dass der Junge keine gesundheitlichen Schäden erleiden wird. dpa/lnw