Schwimmbad hat geöffnet

Drei Wochen lang hatte die Schwimmsporthalle im Bergenkamp geschlossen. Während viele Kinder in den Freibädern planschten, wurde in der Schwimmsporthalle alles genaustens unter die Lupe genommen. Jedes Jahr in den Sommerferien wird das Schwimmbad geschlossen, um sich alles ganz genau angucken zu können.

Kaputte Fliesen wurden ausgebessert, undichte Stellen ausgebessert. An den Sprungbrettern gibt es jetzt neue Schutzbleche. Die waren dringend nötig geworden, weil es neue Gesetze gibt, die diese Bleche fordern. Und neben dem Schwimmbad wurde eine neue große Heizung gebaut. Damit kann sich jetzt das Schwimmbad selber mit Wärme versorgen, bisher war es nämlich von der Eishalle in der Nachbarschaft abhängig.

Inzwischen sind die Bauarbeiten und die aufwendigen Überprüfungen in der Schwimmsporthalle abgeschlossen. Und das heißt: Ab sofort können Kinder und Erwachsene wieder in der Schwimmsporthalle schwimmen.