Schwerverletzter scheitert mit Flucht von Unfallstelle

Oelde. Trotz schweren Verletzungen hat ein 33 Jahre alter Autofahrer nach einem Unfall in Oelde (Kreis Warendorf) versucht, vom Ort des Geschehens zu fliehen. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, war der betrunkene Mann mit seinem Auto zuvor gegen einen Baum geprallt. Der 33-Jährige befreite sich am Sonntagabend aus dem Wagen und floh zu Fuß, bis ihn Passanten festhalten konnten. Nach Angaben der Polizei hatte er keinen Führerschein, da ihm dieser wegen eines ähnlichen Vorfalls entzogen worden war. dpa/lnw