Schwedischer Nationaltrainer coacht Bergische Volleys

Solingen. Der schwedische Volleyball-Nationaltrainer Johan Isacsson wird in der kommenden Saison auch den Bundesligisten Bergische Volleys trainieren. Das gab der Verein aus Solingen am Dienstag bekannt. Der 55-Jährige ist bereits seit zwölf Jahren Chefcoach in seinem Heimatland und trainierte zuletzt noch das schwedische Top-Team Linköpping. „Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viel telefoniert, um Überzeugungsarbeit zu leisten“, sagte Manager Helmut Weissenbach. Ende August wird Isacsson zum ersten Mal nach Solingen kommen, der Trainingsstart ist für den 4. September vorgesehen, das erste Saisonspiel steigt am 15. Oktober. dpa