Schulen werden zu Baustellen

Die Schüler in der Peter-Weiss-Gesamtschule hatten einen großen Wunsch: Ihre Toiletten sollten endlich erneuert werden. Sie waren sehr alt und stanken oft. In diesen Sommerferien wird den Schülern ihr großer Wunsch nun erfüllt: Die Toiletten werden komplett erneuert und auch Kinder mit Behinderung sollen es künftig leichter haben.

Für diese Arbeiten nutzen die Handwerker die Sommerferien. Kein einziges Kind und kein Lehrer sind in dem Gebäude unterwegs und deswegen können die Handwerker auf der Baustelle richtig viel Krach machen. An vielen Schulen in Unna finden in den sechs Wochen der Sommerferien solche Arbeiten statt. Insgesamt 3,2 Millionen Euro kosten die Arbeiten – dafür kann man 3,2 Millionen Kugeln Eis essen.

Die größte Baustelle gibt es im Moment an der Osterfeldschule in Mühlhausen: Dort erneuern die Bauarbeiter das komplette Dach und alle Fenster. Außerdem bekommt die Schule einen dicken Mantel: Das heiß, auf die Wände wird ein Material aufgetragen, damit die Kälte im Winter nicht in die Räume kommen kann. So will die Stadt auch dafür sorgen, dass sie weniger Geld für die Heizungskosten ausgeben muss.