Schulen aufgepeppt

Fröndenbergs Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Rebbe war gestern in der Gesamtschule. Er hat sich die Ergebnisse der Schönheitskur angesehen, die der Schule in den Ferien verpasst wurde. 362.000 Euro hat die Stadt dafür bezahlt. Nach einem Rundgang war der Bürgermeister begeistert. An die neue Touch-Display-Tafel schrieb er daher gleich: „Tolle Schule“.

Schon allein die beiden neuen Tafeln sind die Wucht. Auf ihnen lässt sich mit dem Finger malen, schreiben und zeichnen. Aber es können auch Sachen aus dem Internet angeschaut werden. Eine von den Tafeln ist im neuen Inklusionsraum für den fünften Jahrgang angebracht worden. Neue sind auch die Böden im Untergeschoss. Dort und im Foyer sind außerdem die Toiletten ganz neu gemacht und weiß und dunkel-grau gestaltet worden.

Die Mädchentoiletten haben außerdem eine rosa-orangefarbene Wand bekommen. Für die Jungen ist eine Wand der WC-Anlage blau-grau gestrichen worden. Die neuen Toiletten sind ein echter Hingucker und sehen fast schon so modern aus wie die in Hotels. Auch an den Grundschulen hat sich in den Ferien einiges getan. An der Sonnenbergschule gibt es ebenfalls neue Toilettenanlagen.