Schule ist nicht nur für Kinder

Morgens aufstehen, sein Pausenbrot schmieren und auf gehts in die Schule, wo die Mathe- und Deutschlehrer schon warten. Das ist nicht nur etwas für Kinder. In Kursen der Volkshochschule Kamen können Erwachsene, die in ihrer Kindheit nicht zur Schule gegangen sind oder sie nicht beendet haben, jetzt den Unterricht nachholen.

Damit die Erwachsenen noch weiter zur Arbeit gehen und Geld verdienen können passiert das allerdings nicht morgens, sondern abends.

Nicht nur für die Kinder enden also die freien Ferientage. Bald heißt es auch für die Erwachsenen schreiben, lesen, rechnen und pauken. Außerdem haben Erwachsene beim neuen Programm der Volkshochschule die Möglichkeit einen Ausflug zum Flughafen in Dortmund zu machen.

Dort werden ihnen verschiedene Bereiche des Flughafens gezeigt, in die man eigentlich nicht hinein darf. Zum Beispiel die Flughafenfeuerwehr und Die Start- und Landebahn der Flugzeuge. Jeder Flughafen hat eine eigene Feuerwehr, damit auch das kleinste Feuer sofort gelöscht werden kann und niemand verletzt wird.