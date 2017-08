Schmadtke: Zersplitterung der Spieltage ist falscher Ansatz

Düsseldorf. Sportchef Jörg Schmadtke vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat die Diskussion über die Zersplitterung der Spieltage und die Aufteilung der Partien auf verschiedene TV-Sender als falschen Ansatz bezeichnet. „Einerseits schreien die Vereine danach, dass sie mehr Geld einnehmen wollen. Also versuchen Christian Seifert und die DFL (Deutsche Fußball Liga), einen Wettbewerb hinzubekommen“, sagte Schmadtke beim Fußball-Gipfel der „Rheinischen Post“ am Montag in Düsseldorf. „Und am Ende beschweren wir uns, dass wir unter der Dusche nass werden.“

Borussia Mönchengladbachs Max Eberl kann die Aufregung vieler Fans dagegen nachvollziehen. „Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass man das zersplittert“, erklärte er. „Ich kann die Diskussion verstehen, wenn ich immer noch nicht weiß, ob ich mir Eurosport runterladen muss oder nicht.“

dpa