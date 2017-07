Schlafstelle von Obdachlosem in Flammen: Brandstiftung?

Köln. Nach dem Brand der Schlafstelle eines Kölner Obdachlosen hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Die Stätte des schlafenden 47-Jährigen sei in der Nacht zu Montag in Flammen geraten. Unter einem Gewölbekeller der Bahn bemerkte ein Zeuge um kurz vor Mitternacht das Feuer und alarmierte die Feuerwehr, teilte die Polizei am Montag mit. Der Obdachlose konnte rechtzeitig über eine zwei Meter hohe Holzwand klettern und sich in Sicherheit bringen.

Der Mann hatte am Nachmittag vor dem Brand mit einem weiteren Wohnsitzlosen gestritten. Ein versuchtes Tötungsdelikt sei daher nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei mit. Es werde derzeit nach dem Kontrahenten gefahndet.

