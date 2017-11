Sammelcharter mit abgelehnten Asylbewerbern nach Tunesien

Leipzig. Vom Flughafen Leipzig-Halle aus sind am Mittwoch erneut abgelehnte Asylbewerber nach Tunesien ausgeflogen worden. In dem Sammelcharter saßen 20 ausreisepflichtige und straffällige Tunesier, wie das Innenministerium in Dresden mitteilte. 15 kamen aus Sachsen, zwölf von ihnen direkt aus der Haft, drei aus Baden-Württemberg und jeweils einer aus Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

Die Rückführung abgelehnter und insbesondere krimineller Asylbewerber werde auch in den kommenden Jahren eine hohe Priorität haben, sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU) laut Mitteilung. Sachsen werde weiterhin Sammelcharter mit Rückführungen organisieren.

Bis Ende September dieses Jahres wurden den Angaben zufolge aus Sachsen insgesamt 104 Tunesier in ihr Heimatland zurückgeführt. Im Jahr 2016 hatte es 85 Abschiebungen in das nordafrikanische Land gegeben. Zum Stichtag 30. September 2017 waren laut Asylstatistik der Landesdirektion Sachsen insgesamt 828 Personen aus Tunesien ausreisepflichtig.

