Säugling bei Autounfall schwer verletzt

Gütersloh. Schwere Verletzungen hat ein Baby am Dienstag bei einem Autounfall in der Nähe von Gütersloh erlitten. Seine Mutter (34) habe einen vor ihr fahrenden Lastwagen übersehen, teilte die Polizei mit. Der Lkw-Fahrer (49) musste seinen Sattelzug verkehrsbedingt abbremsen. Die 34-Jährige fuhr mit ihrem Wagen auf. Bei dem Unfall wurde der sieben Wochen alte Junge schwer verletzt. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. dpa/lnw