SPD sieht Diesel-Gipfel als Bewährungsprobe für Laschet

Düsseldorf. Der Diesel-Gipfel am Mittwoch wird aus Sicht der SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen zum Elch-Test für den neuen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). „Jetzt kann Herr Laschet zeigen, wie ernst er es mit dem Wahlkampfversprechen hält, Nordrhein-Westfalen wirkungsvoll auf der Bundesebene vertreten zu wollen“, kommentierte die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Sarah Philipp, Laschets Teilnahme am Gipfel der deutschen Auto-Länder in Berlin. „Laschet muss liefern.“

Es reiche nicht, auf ein Angebot der Automobilindustrie zu warten, betonte die Sozialdemokratin. „Der skandalöse Schmusekurs von Bundesverkehrsminister Dobrindt mit der Automobilindustrie zulasten der Diesel-Kunden muss endlich ein Ende haben.“

Laschet wird seinen Urlaub am Bodensee unterbrechen und erstmals als Ministerpräsident an einer wichtigen nationalen Konferenz teilnehmen. Welche Positionen NRW dort vertreten wird, will er bereits an diesem Dienstag in der Staatskanzlei erläutern.

Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte bereits nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart am vergangenen Freitag erklärt, dass sie Diesel-Fahrverbote ablehnt und die Fahrzeughersteller in einer Nachrüstpflicht sieht. Nach der Entscheidung der Stuttgarter Richter müssen Besitzer älterer Dieselwagen aber mit Fahrverboten rechnen.

dpa/lnw