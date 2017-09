SPD fordert Milliarden vom Bund für schwache Regionen

Düsseldorf. Die SPD in Nordrhein-Westfalen fordert angesichts einer wachsenden Kluft zwischen finanzstarken und strukturschwachen Regionen zusätzliche Milliarden vom Bund. Vor allem das Ruhrgebiet müsse für seinen Aufholprozess weiter gestärkt werden, forderten SPD-Landeschef Michael Groschek und der Fraktionsvorsitzende Norbert Römer am Donnerstag in Düsseldorf. Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl verlangten sie einen milliardenschweren „Regionalen Zukunftsinvestitionsfonds“. Zudem solle in der Bundesregierung der Posten eines Beauftragten für den Strukturwandel in Deutschland geschaffen werden. dpa/lnw