Rund 13 000 Straftäter in NRW-Gefängnissen

Düsseldorf. Die Zahl der Straftäter in den Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen hat sich im vergangenen Jahr kaum verändert. Ende März 2017 saßen in NRW 12 998 Strafgefangene ein, in etwa genauso viele wie ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit. 8,5 Prozent verbüßten eine Jugendstrafe. In Sicherheitsverwahrung, die sich bei als gefährlich eingestuften Täter nach der Haft anschließt, waren 127 Menschen. Der Ausländeranteil betrug 30,9 Prozent und war um 2,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Unter den Häftlingen waren 6,7 Prozent Frauen. dpa/lnw