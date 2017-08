Rollerfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Wildschwein

Warstein. Bei einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein ist ein Rollerfahrer gestorben. Der 58-Jährige Mann war mit seinem Motorroller am Donnerstagmorgen auf einer Landstraße in Warstein (Kreis Soest) unterwegs. Plötzlich rannte ein Wildschwein auf die Straße. Der Rollerfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem massigen Tier zusammen. Ein Notarzt konnte dem schwer verletzten Mann nicht mehr helfen, er starb an der Unfallstelle. Auch das Tier überlebte den Unfall nicht, wie die Polizei mitteilte. dpa/lnw