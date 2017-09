River Plate will Bayer-Ablösesumme nicht annehmen

Leverkusen. Beim Transfer von Argentiniens Fußball-Nationalstürmer Lucas Alario will dessen bisheriger Verein River Plate Buenos Aires die Ablösesumme von Bayer Leverkusen nach Informationen des „kicker“ (Online) vom Dienstag nicht annehmen. Das Geld ist seit vergangener Woche beim argentinischen Verband AFA hinterlegt. Eine Spielberechtigung für den 19-Millionen-Euro-Einkauf des Bundesligisten liegt noch nicht vor.

Alario war am Montag in Leverkusen eingetroffen und nahm am Dienstag erstmals am Mannschaftstraining teil. Chefcoach Heiko Herrlich sagte dem „kicker“ zu der Hängepartie, er lasse sich nicht verrückt machen: „Ich plane immer mehrgleisig.“

Auf der River-Plate-Kaderliste wird Alario unterdessen nicht mehr geführt. Sein Profil auf der Vereins-Homepage fehlt bereits.

dpa/lnw