Rheinland: LVR gibt fünf Millionen Euro für Kulturprojekte

Köln. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) will 2018 rund fünf Millionen Euro für regionale Kulturprojekte ausgeben. Mit dem Geld sollten 107 Projekte unterstützt werden, die die kulturelle Identität des Rheinlands stärken, teilte der LVR am Mittwoch in Köln mit. Darunter seien unter anderem Ausstellungen, Tagungen sowie Projekte zum Denkmalschutz und zur Heimatpflege. Insgesamt waren bei dem Verband Anträge mit einem Fördervolumen von rund sieben Millionen Euro eingegangen. Da diese Summe die vorhandenen Mittel überstieg, hätten eine Reihe von Anträgen abgelehnt werden müssen, erklärte der LVR. dpa/lnw