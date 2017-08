Rhein-Neckar Löwen gewinnen Handball-Supercup

Stuttgart. Die Rhein-Neckar Löwen haben wie im Vorjahr den Handball-Supercup gewonnen.

Der deutsche Meister setzte sich in Stuttgart vor 6200 Zuschauern gegen Pokalsieger THW Kiel im Siebenmeterwerfen mit 4:2 durch. Nach regulärer Spielzeit hatte es 28:28 (14:11) gestanden. Beste Werfer der Löwen, die beim TBV Lemgo in die Bundesligasaison starten, waren Nationalspieler Hendrik Pekeler, Andy Schmid, Jerry Tollbring und Alexander Petersson (je 4). Für den THW trafen Miha Zarabec (7) und Lukas Nilsson (6) am häufigsten.

dpa