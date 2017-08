Reul: Sechs Verletzte aus NRW nach Terror in Spanien

Düsseldorf. Bei den Terrorattacken in Spanien sind auch sechs Menschen aus Nordrhein-Westfalen verletzt worden. Das teilte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mit. Bisher war bekannt, dass bei dem Anschlag in Barcelona vor knapp einer Woche drei Jugendliche aus NRW schwer verletzt worden waren. Sie gehörten zu einer Reisegruppe aus Oberhausen. Woher genau die drei weiteren nun gemeldeten Opfer stammten, könne er noch nicht sagen. Fest stehe aber, dass sie nicht Teil der Oberhausener Reisegruppe waren, sagte Reul.

Bei dem Anschlag in Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas und einem vereitelten Attentat in der Stadt Cambrils starben 15 Menschen, mehr als 120 waren verletzt worden. Der Innenminister sagte, es sei „beeindruckend“, wie manche Städte in NRW bereits zusammen mit der Polizei vor Ort ihre Sicherheitsmaßnahmen überprüften oder aufstockten. Er hoffe dennoch, dass das Ergebnis am Ende nicht lauten werde: „Beton überall“.

dpa/lnw