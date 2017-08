Reparaturarbeiten: Keine Landungen am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Bonn. Am Airport Köln/Bonn landen am Donnerstagnachmittag für etwa drei Stunden keine Flugzeuge. Grund dafür seien Ausbesserungsarbeiten am Fahrbahnbelag, wie der Flughafen mitteilte. Die Sperrung soll gegen 17.00 Uhr wieder aufgehoben werden. Betroffen sind demnach 24 Ankünfte. Bei diesen Flügen sei mit Verspätungen zu rechnen. Für Starts stehe die Bahn aber zur Verfügung. Nach Angaben eines Sprechers waren bei einer Routineüberprüfung des Belags Schäden aufgefallen, die kurzfristig behoben werden müssten. dpa/lnw