Renovierungen im großen Stil

Das Freizeitzentrum Lüner Höhe wird umgebaut und erweitert. Momentan werden viele Schulen, Kindergärten und Jugendfreizeitzentren renoviert oder sogar komplett umgebaut. So zum Beispiel das Jugendfreizeitzentrum Lüner Höhe. Es bekommt einen komplett neuen Anbau, in dem auch ein Café sein soll. Die derzeitigen Sommerferien werden auch genutzt, um in Schulen einige Räume moderner zu machen.

Ein Raum des Städtischen Gymnasiums bekommt zum Beispiel eine sogenannte Akustikdecke. Das ist eine spezielle Decke, die Nebengeräusche abdämpft und somit leiser macht. Auch Schulhöfe werden neu gemacht. Den Start machen die Schulhöfe an der Diesterwegschule und an der Jahnschule. Aber auch die der anderen Kamener Schulen sollen folgen.

Diese ganzen Bauarbeiten kosten natürlich viel Geld. Alleine die ganzen Arbeiten an den Schulen kosten über 800.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Die Stadt Kamen kann die ganzen Arbeiten alleine nicht bezahlen. Die Stadt bekommt auch Geld vom Bundesland Nordrhein-Westfalen dazu und vom Bund. Elke Kappen arbeitet im Rathaus und ist dort auch für den Bereich Jugend und Schule verantwortlich. Sie freut sich über die Entwicklungen.