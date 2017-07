Rekord winkt: Hamilton kann in Ungarn Geschichte machen

Budapest. Die Jagd auf die besten Startplätze könnte in Ungarn historisch werden. Lewis Hamilton steuert eine Rekordmarke von Formel-1-Ikone Michael Schumacher an.

Lewis Hamilton nimmt auf dem Hungaroring Kurs auf einen Eintrag in die Formel-1-Geschichtsbücher.

Der Mercedes-Pilot kann am Samstag in der Qualifikation zum Grand Prix von Ungarn die 68. Pole Position seiner Karriere herausfahren und damit den Rekord von Michael Schumacher einstellen. WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel indes will unbedingt auch auf Startplatz eins, weil auf dem winkligen Kurs nahe Budapest das Überholen enorm knifflig ist. „Es ist schwierig zu sagen, was man erwarten kann“, sagte der Ferrari-Fahrer nach dem Freitagstraining.

Vor allem die beiden Bestzeiten von Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo erschweren die Berechnungen der Team-Strategen, da diesmal vielleicht gleich drei Rennställe um die Pole Position mitfahren können. „Es kann spannend werden“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko. Als Favorit gilt trotz eines eher durchwachsenen Trainingstags aber weiter Hamilton, dessen Mercedes-Team dank des starken Motors zuletzt bei der Jagd auf die besten Startplätze dominierte.

Zudem ist Hamilton in Ungarn mit fünf Siegen Rekordhalter. Der Brite hat vor dem elften der 20 Saisonrennen nur noch einen WM-Punkt Rückstand auf Vettel und könnte am Sonntag erstmals in diesem Jahr die Gesamtführung übernehmen. „Ich werde mein Bestes tun, um sicherzustellen, dass ich im Titelkampf bleibe. Alles andere werden wir sehen“, sagte Hamilton.

