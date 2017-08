Real Madrid nur 2:2 gegen FC Valencia

Madrid. Real Madrid hat in der neuen Saison der spanischen Fußball-Meisterschaft schon am zweiten Spieltag den ersten Punktverlust erlitten. Der Rekord-Titelträger kam daheim nur zu einem 2:2 (1:1) gegen den FC Valencia.

Beide Teams haben damit jeweils vier Punkte auf dem Konto. An der Spitze stehen mit jeweils zwei Siegen Real Sociedad San Sebastian, der FC Barcelona und CD Leganes.

Marco Asensio rettete dem Champions-League-Sieger aus Madrid durch seinen zweiten Treffer des Abends in der 83. Minute zumindest das Unentschieden. Er hatte das Real-Team mit Weltmeister Toni Kroos, aber ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo in der zehnten Minute auch in Führung gebracht. Carlos Soler (18.) und der Franzose Geoffrey Kondogbia (77.) sorgten danach für Valencias Führung, die aber nur sechs Minuten hielt.

dpa