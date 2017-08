Raubüberfälle auf Supermärkte: Mehrere Verletzte

Hamm/Ascheberg. Bei Raubüberfällen auf zwei Supermärkte sind am Dienstagabend mehrere Angestellte verletzt worden - in Hamm und in Ascheberg (Kreis Coesfeld). Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise.

In Hamm überfielen zwei Männer einen Discounter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie bedrohten einen 24-jährigen Kassierer mit einer schwarzen Schusswaffe und verlangten, die Kasse zu öffnen. Zudem schlugen sie eine 30-jährige Mitarbeiterin und verletzten sie. Die Räuber erbeuteten die Tageseinnahmen und flüchteten zu Fuß.

In Ascheberg betraten laut Polizei ebenfalls zwei Männer mit einer Schusswaffe einen Supermarkt. Sie drohten dem Marktleiter und forderten Bargeld. Als die Geldübergabe scheiterte, schlugen die Täter den Mann mit der Waffe nieder. Dann flohen sie ohne Beute zusammen mit einem dritten Mann, der in einem Auto vor dem Supermarkt auf sie gewartet hatte. Der Marktleiter und eine Angestellte mussten vor Ort ambulant behandelt werden.

dpa/lnw