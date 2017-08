Raser stolpert über seine Angeberei

Düren. Einem rasenden Motorradfahrer aus dem Raum Düren ist seine Angeberei teuer zu stehen gekommen: Nach Polizeiangaben von Dienstag hat er ein Bußgeld von über 1100 Euro zu zahlen und darf drei Monate lang nicht mehr fahren. Der 48-Jährige hatte während seiner halsbrecherischen Motorradfahrt ein Video gemacht. Bei zugelassenen 100 Stundenkilometern war er demnach mehr als doppelt so schnell unterwegs, in geschlossenen Ortschaften mit 114 Sachen. Vorher hatte er seine Maschine schön von allen Seiten gefilmt, also auch mit Nummernschild. Als Internet-Nutzer in den sozialen Medien auf das Video stießen, informierten die die Polizei. dpa/lnw