Randalierer mit Messer fordert Polizei heraus

Essen. Große Mühe hatte die Polizei am Mittwochabend mit einem halbnackten Randalierer in Essen. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass sich der mit einem Messer bewaffnete Mann auszog, berichtet die Polizei am Donnerstag. Polizisten trafen ihn mit freiem Oberkörper und messerschwingend in der Nähe eines Spielplatzes in der Innenstadt, wo sich Mütter mit ihren Kindern aufhielten. Trotz gezogener Pistole der Beamten und Warnungen der Polizei richtete der Mann das Messer gegen sie. Auch eine geballte Ladung Pfefferspray konnte ihn nicht beeindrucken.

Erst mit einiger Verstärkung und großem Krafteinsatz konnten Polizisten den 47-Jährigen niederringen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie unter anderem weitere Messer, Schraubenzieher und Pyrotechnik. In der Zelle des Polizeipräsidiums randalierte er derart, dass sie nicht mehr zu gebrauchen ist. Schließlich wurde der Mann in die Psychiatrie gebracht.

dpa/lnw