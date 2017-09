Räuber bedrohen Verkäufer mit Pistolen: Flucht mit Bargeld

Eschweiler. Zwei bewaffnete Räuber haben in Eschweiler bei Aachen einen Tabakladen überfallen und Bargeld geklaut. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, bedrohten die maskierten Täter den Verkäufer mit Pistolen. Die als auffällig schlank beschriebenen Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Die Polizei fahndete nach dem Vorfall am späten Dienstagabend zunächst ohne Erfolg nach ihnen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. dpa/lnw