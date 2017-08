Hamm. Ein Radfahrer hat einen anderen Radfahrer in Hamm schwer verletzt und ist anschließend geflohen. Beide Männer fuhren am späten Donnerstagnachmittag auf dem Schneckenweg und fingen aus noch ungeklärter Ursache an zu streiten, wie die Polizei mitteilte. Als der 49-Jährige weiterfahren wollte, stieß ihn der Unbekannte um und verletzte ihn dabei schwer. Danach fuhr er den Angaben nach einfach davon. dpa/lnw