Radfahrer suchen Parkplätze

Wer mit dem Fahrrad in die Unnaer Innenstadt fährt und dort einkaufen möchte, der braucht einen Platz, um das Rad anzuschließen. Die sind aber oft voll oder gar nicht erst vorhanden, beklagt eine ältere Dame. Sie findet immer nur weiter außerhalb einen Parkplatz für ihr Fahrrad. Deswegen muss sie volle Taschen nach dem Einkaufen auf dem Wochenmarkt immer so weit schleppen. Also wünscht sie sich mehr Parkplätze für Fahrräder in der Fußgängerzone in Unna.

Und auch der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs in Unna findet: Die Stadt sollte sich genau Gedanken machen, wo Fahrradständer aufgestellt werden. Allerdings ist die Stadt da ein bisschen vorsichtiger. In der Fußgängerzone sollen Fahrradfahrer ja gar nicht fahren, sagt die Stadtsprecherin. Und deswegen soll es dort auch nicht so viele Parkplätze für Fahrräder geben, damit Radfahrer gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen.

Allerdings wird die Fußgängerzone bald ganz neu gestaltet und dann könnte es auch wieder Hoffnung für die Radfahrer geben.