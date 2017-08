Radfahrer prallt gegen Verkehrsschild und stirbt

Schwenke. Ein 50 Jahre alter Radfahrer ist in Schwenke im Märkischen Kreis gegen ein Baustellenschild geprallt und danach gestorben. Er stürzte am Sonntag und zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Dortmund gebracht, wo er wenig später starb. Der Mann war mit zwei weiteren Radfahrern auf der Bundesstraße 229 unterwegs. Das Unglück passierte laut Polizei, als sich der Mann umdrehte und deshalb das Verkehrsschild nicht rechtzeitig sah. Die beiden anderen Radfahrer erlitten einen Schock. dpa/lnw