Radfahrer bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Mönchengladbach. Bei einem Unfall mit einem Linienbus ist ein Radfahrer in Mönchengladbach am Montagabend schwer verletzt worden. Der 60 Jahre alte Radler war vom Radweg abgekommen und auf die Fahrbahn geraten, auf der gerade der Bus fuhr. „Der Fahrradfahrer streifte den Linienbus und stürzte“, steht in einer Mitteilung der Polizei. Schwer verletzt wurde er im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 57-jährige Busfahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. dpa/lnw