Prozessbeginn: Ex-Frau vor den Augen der Tochter erstochen

Bochum. Vor den Augen der gemeinsamen Tochter soll ein Mann in Recklinghausen seine Ex-Frau erstochen haben. Der 55-Jährige wird kurz nach der Tat in seiner Wohnung festgenommen. Jetzt beginnt der Prozess.

Vor dem Bochumer Schwurgericht beginnt heute der Prozess um ein tödliches Beziehungsdrama in Recklinghausen. Der 55-jährige Angeklagte soll am 1. Februar seine Ex-Frau mit mehreren Messerstichen ermordet haben. Die gemeinsame 13 Jahre alte Tochter des Paares und ein Nachbar hielten sich zur Tatzeit offenbar ebenfalls in der Wohnung auf. Die Polizei konnte den Angeklagten kurz nach dem Geschehen festnehmen. Nach der Trennung von seiner Frau hatte er im selben Mietshaus eine eigene Wohnung bezogen. Zwischen den ehemaligen Eheleuten soll es im Vorfeld der Bluttat immer wieder zu Streit gekommen sein.

dpa/lnw