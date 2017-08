Protestcamp im Rheinland: 1000 Braunkohlegegner am Sonntag

Erkelenz. Rund 1000 Braunkohlegegner haben am Sonntag an Veranstaltungen des Protestcamps von Klimaschützern, dem so genannten Klimacamp Rheinland, teilgenommen. Ein Sprecher erwartete, dass die Zahl der Teilnehmer bis zu Beginn der geplanten Protest-Aktionen am Donnerstag weiter steigt und am nächsten Wochenende das Maximum erreichen wird. Das Klimacamp, das am vergangenen Freitag in Erkelenz am Tagebau Garzweiler begonnen hat, rechnet in der Spitze mit bis zu 6000 Teilnehmern.

Aktivisten haben für die Zeit vom 24. bis zum 29. August Protest-Aktionen und dabei Gesetzes-Überschreitungen angekündigt, die von dem Camp ausgehen sollen. Sie fordern damit den Ausstieg aus der Braunkohle. Die Polizei Aachen kündigte eine konsequente Strafverfolgung an. Sie ist an den Aktionstagen mit einem Großaufgebot und rund um die Uhr im Einsatz.

Davon unabhängig haben Umweltverbände wie Greenpeace, Bund für Umwelt- und Naturschutz und Naturschutzbund für den 26. August zu einer Menschenkette am Tagebau Hambach aufgerufen. Dazu werden eher Teilnehmer aus dem bürgerlichen Spektrum erwartet.

dpa/lnw