Prediger klagt auf Einbürgerung: OVG Münster entscheidet

Münster. Ist der Imam ein gemäßigter Moslem oder ein Hassprediger? Das Oberverwaltungsgericht in Münster muss diese Frage nun beantworten. Der Israeli will nach 27 Jahren in Deutschland einen deutschen Pass und klagt gegen die Ablehnung der Stadt Wuppertal.

Mit der abgelehnten Einbürgerung eines Israelis beschäftigt sich am Mittwoch (10.00 Uhr) das Oberverwaltungsgericht in Münster. Der 49-Jährige klagt gegen die Ablehnung der Stadt Wuppertal.

Der Verfassungsschutz wirft dem Kläger Kontakte in die Salafisten-Szene vor. Auch werden dem Imam, der in verschiedenen Moscheen als Prediger aufgetreten sein soll, Bestrebungen gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung in Deutschland vorgehalten.

Der 49-Jährige bestreitet dies und war zunächst vor das Verwaltungsgericht Düsseldorf gegangen. Die Richter lehnten im August 2015 die Klage allerdings ab. „Die Grundpfeiler der salafistischen Ideologie sind mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht vereinbar“, argumentierte das Gericht. Der Kläger sei in salafistischen Organisationen eingebunden gewesen.

Der Mann lebt seit 1989 in Deutschland. Im Mai 2003 beantragte er seine Einbürgerung. Der Staatsschutz äußerte 2011 Bedenken.

dpa