Poller schützen die Radler

Wenn in der nächsten Woche die Schule wieder beginnt, dann fahren viele Unnaer Schüler auch mit dem Fahrrad zur Schule. Am Pestalozzi-Gymnasium machen das besonders viele Schüler. Das liegt daran, dass die Schule mitten in der Stadt liegt und mit dem Fahrrad gut zu erreichen ist.

Doch direkt vor der Schule ist es für die Fahrradfahrer bisher ziemlich gefährlich gewesen. Am Rand der Straße parken ziemlich oft Autos. Wenn die Autofahrer die Türen öffnen, können sie dabei die Radfahrer treffen, die auf dem Radweg fahren. Schon häufig hat es dadurch fast schlimme Unfälle gegeben. Der Schulleiter der Schule hat das Ganze beobachtet und jetzt gesagt: Die Autos sollen dort nicht mehr parken dürfen.

Er hat sich an die Stadt gewandt und die haben jetzt eine Lösung gefunden: Dort, wo bisher die Autos parkten, stehen seit dieser Woche weiß-rot gestreifte Poller. Sie stehen so dicht beieinander, dass dort kein Auto mehr parken kann.

Für die Schüler, die mit dem Rad dort entlang fahren, ist es so doppelt sicherer geworden. Jetzt können sie nicht mehr von Autotüren getroffen werden. Außerdem sind die Radfahrer jetzt besser zu sehen, wenn keine Autos die Sicht versperren.