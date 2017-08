Polizei jagt Benzindieb über drei Autobahnen

Potsdam. Mehr als zwei Stunden lang hat sich ein Benzindieb aus Gütersloh eine Verfolgungsjagd mit der brandenburgischen Polizei geliefert. Die Beamten hätten den Mann am Sonntag über drei Autobahnen und durch zwei Bundeslänger verfolgt, teilte die Polizei am Montag mit. Der 23-Jährige hatte am Morgen auf der A2 an der Raststätte Buckautal-Süd (Potsdam-Mittelmark) 30 Liter Benzin getankt und war ohne zu bezahlen weggefahren. Ein Streifenwagen entdeckte den Dieb kurz darauf an der Anschlussstelle Glindow auf der A10 und nahm die Verfolgung auf. Der Mann weigerte sich, anzuhalten und flüchtete mit bis zu 180 Stundenkilometern über die A9 nach Sachsen-Anhalt.

Nach 50 Kilometern und diversen gefährlichen Überholmanövern fuhr er bei Köselitz (Sachsen-Anhalt) schließlich auf die B107 und von dort aus über Feldwege. Er verschwand in einem Waldgebiet und hängte die Polizei zunächst ab. Kurz darauf gelang es der Polizei mit ihren insgesamt acht eingesetzten Fahrzeugen dann doch, den 23-Jährigen einzuholen und zu stoppen. Der psychisch kranke Mann hatte sich das Auto ohne Wissen der Besitzerin genommen, er hat gar keinen Führerschein. Ein Notarzt brachte ihn in ein Krankenhaus, die Polizei stellte das Auto sicher.

dpa/lnw