Polizei gibt Entwarnung nach Bombendrohung

Gladbeck. Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei am Freitag ein Einkaufszentrum in Gladbeck abgeriegelt und durchsucht. Nach mehreren Stunden gab es Entwarnung: „Gefunden wurde nichts“, teilte die Polizei Recklinghausen am Nachmittag mit. Der Drohanruf war den Angaben zufolge um 09.30 Uhr bei einem Supermarkt in dem Zentrum eingegangen. Daraufhin wurde das Gebäude geräumt und die Umgebung gesperrt. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Anrufer. Er müsse mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Freiheitsstrafe rechnen. dpa/lnw