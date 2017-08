Polizei bringt Schülerin zum Unterricht

Düsseldorf. Von einem Streifenwagen ist am Mittwoch eine Neunjährige in Düsseldorf zur Schule gebracht worden. Weil die Drittklässlerin am ersten Schultag nach den Ferien nicht in den richtigen Bus gestiegen war, stand sie vor der falschen Grundschule. Unter Tränen fragte sie den dort postierten Polizisten nach dem richtigen Weg. Es sei doch wichtig, pünktlich zum Unterricht zu erscheinen, so das Mädchen. Der Polizist konnte helfen und rief kurzerhand einen freien Streifenwagen. „Als ich der Kleinen sagte, dass sie nun mit einem echten Polizeiauto zur Schule gebracht wird, war aller Kummer vorbei“, so der Beamte in seinem Einsatzbericht. Dank der schnellen Hilfe erreichte das Mädchen doch noch pünktlich die richtige Schule. dpa/lnw